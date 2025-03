Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern - Verursacher flüchtet

Mainz-Altstadt (ots)

Bereits am Samstag, den 08.03.2025 kam es gegen 12:00 Uhr auf einem Radweg in der Mainzer Altstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wird.

Der 47-jährige Fahrradfahrer befindet sich auf dem Radweg zwischen den Heidelberger Zementwerken und dem Winterhafen in Mainz. Plötzlich kommt ein weiterer Fahrradfahrer aus Richtung Mainz-Laubenheim angefahren und fährt seitlich in den stehenden 47-jährigen hinein. Dieser stürzt daraufhin über seinen Fahrradlenker zu Boden. Anstatt zu helfen, schimpft der Verursacher nur in Richtung des Geschädigten und fährt einfach weiter.

Der 47-Jährige erleidet durch den Zusammenstoß mehrere Prellungen. Erst im Nachhinein wird die Mainzer Polizei über den Vorfall informiert.

Laut Zeugenaussagen kann der Unfallverursacher wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 70 Jahre alt - Vermutlich mit einem E-Bike unterwegs

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell