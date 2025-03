POL-PPMZ: Patient sorgt für Streitigkeiten in Krankenhaus

Oppenheim (ots) - Am Montagmittag zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es am helllichten Tag zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße "Am Gutleuthaus" in Oppenheim. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu der Wohnung und erbeuteten dort Schmuck und Bargeld. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der ...

