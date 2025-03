Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfälle in der Innenstadt

Mainz (ots)

Gegen 17 Uhr kam es nahezu gleichzeitig zu zwei Verkehrsunfällen in der Mainzer Innenstadt.

Ein Linienbus und eine Straßenbahn befuhren fast parallel den Kaiser-Wilhelm-Ring vom Hauptbahnhof in Richtung Goethestraße. Als der Busfahrer nach links in Richtung Josefstraße abbog, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde insbesondere die Front der Fahrerseite des Busses eingedrückt und der Fahrer leicht verletzt. Auch an der Straßenbahn entstanden Schäden im Bereich der vorderen Tür. Außer dem Busfahrer wurde keine Person verletzt. Für die Unfallaufnahme musste der Kaiser-Wilhelm-Ring etwa 30 Minuten lang gesperrt werden. Da sich vor Eintreffen der Polizei bereits die meisten Fahrgäste entfernt hatten, werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 in Verbindung zu setzen.

Nur wenige Minuten zuvor, fuhren ein LKW und ein Leichtkraftrad (Moped) hintereinander auf der Rheinallee in Richtung Mombacher Kreisel. Auf dem dort parallel verlaufenden und abgegrenzten Fahrstreifen hielt der 49-jährige LKW-Fahrer an und fuhr mehrere Meter rückwärts, um dort zu parken. Hierbei kollidierte er mit dem hinter ihm stehenden 62-jährigen Mopedfahrer, welcher mitsamt seiner Maschine unter das Heck des LKW geschoben wurde. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

