Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit Getränkedose attackiert - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Kamen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. Januar) schlug ein Mann einen Passanten im Dortmunder Hauptbahnhof. Hinzugerufene Bundespolizisten befragten die Beteiligten und werteten die Videoaufnahmen aus.

Gegen 2:10 Uhr informierte ein Passant eine Bundespolizeistreife über eine begangene Körperverletzung im Hauptbahnhof Dortmund. In der Haupthalle trafen die Beamten auf einen 36-Jährigen sowie seine 19-jährige Begleiterin. Der marokkanische Staatsbürger (36) soll zuvor einem 31-Jährigen eine Getränkedose ins Gesicht geschlagen haben. Der 36-Jährige gab an, dass der Mann zuvor eine Dame getreten habe, weshalb er eingeschritten sei und diesen geschlagen habe. Bahnmitarbeiter wiesen die Uniformierten darauf hin, dass der Geschädigte (31) sich am Bahnhofsvorplatz befinde. Der litauische Staatsangehörige äußerte, dass er einer Frau die Decke weggezogen habe und dann von dem Kamener (36) angegriffen worden sei.

Eine anschließende Videoauswertung ergab, dass der 31-Jährige mit zwei Personen in einen Streit geriet und wenig später zu einem Schlag ausholte und die Decke entriss. Daraufhin ging der 36-Jährige auf den Litauer zu und attackierte diesen mit einer Getränkedose. Anschließend ergriff der 31-Jährige die Flucht. Zeitgleich hob der 36-Jährige eine Glasflasche vom Boden auf, zerschlug diese und ging bedrohlich auf den Geschädigten zu.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen den 36-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell