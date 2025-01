Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb dank Videoauswertung und dem wachsamen Auge einer Bundespolizistin gefasst

Aachen (ots)

Am 02.01.2025 wurde ein Taschendieb, der am Bahnhof ein Smartphone aus der Jackentasche eines ahnungslosen Opfers gestohlen hatte, am folgenden Tag im Zug von der Polizei gestellt.

Dank einer schnellen und effektiven Videoauswertung konnten die Beamten den Tatverdächtigen identifizieren. Die Überwachungskameras am Bahnhof Aachen hatten den Diebstahl aufgezeichnet und ermöglichten es den Ermittlern, ein klares Bild des Täters zu erhalten.

Am Folgetag zahlte sich das wachsame Auge einer Leitstellenbeamtin der Bundespolizei aus, als sie den gesuchten Mann per Videoauswertung im Aachener Hauptbahnhof entdeckte und feststellen konnte, dass dieser in den ICE 657 Richtung Köln eingestiegen war. Da der ICE planmäßig einen Halt in Düren vorsieht, konnte die Kreispolizeibehörde dort über den Sachverhalt informiert werden. Das wachsame Auge der Streife in Düren zahlte sich aus, als sie den gesuchten Mann in einer Toilette im Zug entdeckten. Er wurde umgehend in Gewahrsam genommen und zwecks Folgemaßnahmen zur Wache gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Die Polizei ist mit einer erhöhten Präsenz im öffentlichen Nahverkehr unterwegs, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, dennoch möchten wir an dieser Stelle betonen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und den Sicherheitskräften ist. Wir danken den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die uns bei der Aufklärung solcher Straftaten unterstützen.

Wir erinnern alle Reisenden daran, stets auf ihre persönlichen Gegenstände zu achten und verdächtige Aktivitäten umgehend zu melden.

