Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dieb stiehlt Mitarbeiterportemonnaie

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch, 12.03.2025 kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Diebstahl in der Jakobsbergstraße in der Mainzer Altstadt.

Ein Mann betritt eine Lokalität, um dort nach einem Job zu fragen. Die Mitarbeiterin gibt ihm daraufhin deutlich zu verstehen, dass es dort keine Arbeit für ihn gibt und verweist ihn der Örtlichkeit.

Anstatt die Lokalität zu verlassen, greift der Mann zu dem Mitarbeiterportemonnaie, in welchem sich ein dreistelliger Betrag an Bargeld befindet und flüchtet.

Laut Zeugenaussagen kann der Mann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 60 Jahre alt - Ca. 1,68m groß, schlanke Statur - Halbglatze, keine Brille, kein Bart - Ungepflegtes Erscheinungsbild: schlechte Zähne, sehr starker Zigarretten- und Alkoholgeruch - Schwarze Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell