Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrügerische "Dachhaie" unterwegs

Mainz-Bretzenheim (ots)

Bereits am Samstag dem 08.03.2025 gegen 10:00 Uhr klopften vier bis fünf Männer am Hoftor eines 66-jährigen Mainzers in Bretzenheim und wollten ihn davon überzeugen, dass sein Dach kaputt sei. Noch während des Gesprächs, kletterte einer der Männer auf das Dach und riss ein Stück davon ab, welches angeblich beschädigt gewesen sei.

Der Mainzer lässt sich schließlich dazu überreden, dass sein Dach repariert werden muss und die Männer verrichteten daraufhin am Samstag, sowie am 10.03. ihre Arbeit. Nach Abschluss der Arbeiten verlangten sie 16.000EUR in Bar, welche von dem Geschädigten übergeben wurden.

Die s.g. "Dachhaie" setzen zumeist Hauseigentümer unter Druck und überreden sie zu Arbeiten ohne einen Vertrag oder sonstige schriftliche Aufzeichnungen. Die Arbeiten werden in aller Regel stümperhaft ausgeführt und die verlangte Bezahlung ist in aller Regel stark überzogen und fällt stellenweise unter den Straftatbestand des Wuchers.

Lassen sie sich nicht auf solche Haustürgeschäfte ein und lassen sie sich eine Rechnung ausstellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell