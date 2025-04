Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Versuchter Wohnungseinbruch - Kennzeichendiebstahl - Schulgebäude beschmiert

Fulda (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda. Am Sonntag (13.04.), in der Zeit von 17 bis 23 Uhr, versuchten Unbekannte in der Walahfridstraße eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand und die Täter gelangten somit nicht in die Wohnung. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf ungefähr 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Gersfeld. In der Nacht zu Montag (14.04.) wurden jeweils die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-S 9908" von einem Seat Ibiza und "FD-S 1510" von einem Hyundai i20 entwendet. Die Pkw waren im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Straße "Rodenbach" geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schulgebäude beschmiert

Hünfeld. In der Zeit von Sonntag (13.04.), 12 Uhr, bis Montag (14.04.), 7 Uhr, beschmierten Unbekannte mit Sprühfarbe mehrere Wände und eine Säule einer Schule in der Jahnstraße in Hünfeld . Der Sachschaden am Schulgebäude beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

