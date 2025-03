Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kabeldiebstahl

Haßloch (ots)

In der Nacht auf den 14.03.2025 wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Supermarkts in der Hans-Böckler-Straße mehrere Meter Stromkabel entwendet. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das frei zugängliche Gelände, dortige Baustelle im hinteren Bereich und durchtrennten das Starkstromkabel zum Abtransport. Mögliche Zeugen der Tat oder Bürger welche etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

