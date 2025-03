Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk

Kamp-Lintfort (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen kurz nach vier Uhr Zutritt in ein Kiosk an der Moerser Straße.

Die Täter gelangten über das gewaltsame Öffnen einer Glastür in das Geschäft, durchsuchten es und entwendeten das Kassen- und Kartenzahlungssystem.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Real-Markt.

Die Täter werden als männlich, und grau bis schwarz bekleidet, beschrieben.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 250326-0517

