Moers (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag erregte gegen 23:30 Uhr ein weißer VW Golf die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung, weil dieser bereits am Vortag im Stadtgebiet Moers mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, aber nicht angehalten werden konnte. Der Pkw fuhr am Sonntagabend von einem Parkplatz am Bildungszentrum der VHS an der ...

mehr