POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag erregte gegen 23:30 Uhr ein weißer VW Golf die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung, weil dieser bereits am Vortag im Stadtgebiet Moers mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, aber nicht angehalten werden konnte.

Der Pkw fuhr am Sonntagabend von einem Parkplatz am Bildungszentrum der VHS an der Wilhelm-Schröder-Straße in den Straßenverkehr ein.

Beim Erblicken des Streifenwagens entfernte sich der VW Golf von der Wilhelm-Schröder-Straße in Richtung Klever Straße und bog nach links über eine Rotlicht zeigende Ampelanlage ab, um sich wiederholt einer möglichen Kontrolle zu entziehen.

Zeugen und eingesetzte Polizeibeamte konnten das Fahrzeug im weiteren Verlauf auf der Bismarckstraße in Richtung Römerstraße und auf der Glücksburger Straße lokalisieren, wo es jeweils mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gesehen wurde.

Das flüchtende Fahrzeug, welches zunächst außer Sicht geraten war, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen verlassen und verschlossen vor einer Einfahrt an der Wetterstraße aufgefunden werden.

Bei dem flüchtenden VW Golf handelt es sich um eine weiße Kombilimousine mit dem Kennzeichen KR-HH9999. Dieser wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Am Pkw konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. In diesem Zusammenhang sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, die einen Zusammenstoß beobachtet haben oder selbst Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

