Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Mann gefährdet sich selbst

Rheinberg (ots)

In Rheinberg hat heute Morgen nach ersten Erkenntnissen ein Mann versucht, sich selbst zu verletzten.

Gegen 08:20 Uhr meldete ein Zeuge, einen mit einem spitzen Gegenstand umherlaufenden Mann auf der Bahnhofstraße. Polizeibeamte trafen den Mann in einem angrenzenden Supermarkt an, in dem er wenig später überwältigt werden konnte.

Wie schwer er sich mit dem spitzen Gegenstand verletzt hat, ist noch nicht klar. Um welchen Gegenstand es sich genau handelte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Auch zu den Hintergründen und zur Identität des Mannes können wir im Augenblick noch keine Angaben machen.

Andere Personen sind nach jetzigem Stand nicht verletzt worden.

