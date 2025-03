POL-WES: Dinslaken - 80-Jährige erfasst Radfahrerin und verletzt sie schwer. Führerschein sichergestellt.

Wesel (ots) - Am Freitag, 21.03.2025, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Straße "Am langen Reck" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wesel schwer verletzt wurde. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Dinslaken befuhr mit ihrem Mercedes die Straße "Am langen Reck" in Richtung Friedhof. An der Kreuzung mit der Regnitstraße übersah die ...

mehr