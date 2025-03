Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Helmloser E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Freitag, 21.03.2025, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Straße "Am langen Reck" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer aus Wesel schwer verletzt wurde.

Eine 27-jährige Autofahrerin aus Dinslaken befuhr mit ihrem Mercedes die Straße "Am langen Reck" in Richtung Friedhof. An der Kreuzung mit der Regnitstraße übersah die 27-Jährige den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen auf seinem Pedelec, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 52-Jährige wurde vom Pkw aufgeladen und stürzte in der Folge zu Boden. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 52-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein regionales Krankenhaus. Das Pedelec des 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Helme schützen vor schweren Verletzungen. Sicherheit ist Kopfsache!

/sw

