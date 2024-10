Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Schlagring in der Luftsicherheitskontrolle

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am 29. Oktober wollte eine 55-jährige von Flughafen Hannover in die Türkei fliegen. In der Luftsicherheitskontrollstelle legte sie dazu Ihr Handgepäck sowie eine Bauchtasche in die Kontrollwanne. Beim durchleuten der Gepäckstücke fiel der Luftsicherheitsassistentin in der Bauchtasche ein Gegenstand auf, den sie nicht zweifelsfrei als ungefährlich einstufen konnte. Zur weiteren Kontrolle wurde daraufhin die Bundespolizei hinzugezogen. Bei der genaueren Nachschau stellte sich heraus, dass sich in der Bauchtasche ein Schlagring befand. Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand und es handelt sich um einen Verstoß nach dem Waffengesetz. Zu den Gründen, warum die frau den Schlagring besaß und griffbereit mitführte wollte sie sich nicht äußern. Die Bundespolizei stellte den Schlagring sicher und mit einer Strafanzeige im Gepäck konnte die 55-jährige ihre Reise nach Antalya fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell