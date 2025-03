Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Weißes Mercedes AMG Coupé gestohlen. Zeugen gesucht

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Sonntag, 23.03.2025 - 18.00 Uhr bis zum heutigen Montag, 24.03.2025 - 06.00 Uhr wurde in Sonsbeck an der Straße "Zur Licht" ein auffälliges Mercedes AMG GT S 197 Coupe entwendet.

Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise. Das Fahrzeug wird ohne Originalschlüssel gefahren.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen MO-GT94 angebracht. Die Erstzulassung erfolgte im April 2016. Das Fahrzeug hat eine Laufleistung von ca. 89.000 km.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei in Kamp-Lintfort, Tel. 02842-934-0.

Referenz 250324-0700

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell