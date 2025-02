Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Unfall mit Straßenbahn - Korrektur - PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Mannheim Entgegen der Pressemeldung Nr. 2 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5971073) fuhr der 32-jährige E-Scooter-Fahrer Freitagvormittag nicht auf der Bibienastraße in Fahrtrichtung Lange Rötterstraße, sondern auf der Lange Rötterstraße in Fahrtrichtung Bibienastraße. Die Straßenbahn, Linie 5, fuhr in Fahrtrichtung stadteinwärts. Auf Höhe eines dortigen Bahnüberganges wollte der 32-Jährige gegen 09:20 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße queren. Trotz aktiver gelber Blinkleuchte soll der Mann die Straßenbahn missachtet haben, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Dadurch wurde der 32-Jährige schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch.

Die 31-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde während der Unfallaufnahme bis circa 10:45 Uhr umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell