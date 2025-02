Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrugsmasche Spendensammelaktion für Zirkus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde in Seckenheim eine 42-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie mit einer Spendendose von Haustüre zu Haustüre ging, um angeblich für einen Zirkus Spenden zu sammeln. Dabei war sie im Bereich der Sinsheimer Straße, Zähringer Straße, Gutachter Ring und Triberger Ring unterwegs. Eine Streife kontrollierte die 42-Jährige. Hierbei konnte die Dame keine Genehmigung zum Sammeln von Spenden vorweisen. Zudem wurde bekannt, dass ein Haftbefehl wegen ähnlicher Betrugstaten vorlag. Nach Sicherstellung der Spendendose wurde die 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugen, die von der Frau angesprochen wurden und Geld gespendet haben, sollen sich bitte beim Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter 0621/489-71 melden.

