Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Gotha (ots)

Die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha führten heute Morgen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gotha durch. Gegen 07.00 Uhr wurde eine 24-Jährige mit einem BMW in der Dr.-Troch-Straße angehalten. Es stellte sich heraus, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 08.30 Uhr überfuhr ein 47-Jähriger mit einem KIA eine rote Lichtzeichenanlage in der Humboldtstraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten auch hier fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wird nun in beiden Fällen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (mla)

