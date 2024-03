Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen

Herbolzheim - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer verletzt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 16.03.2024 - 22:00 Uhr

In Herbolzheim ereignete sich innerorts ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Rheinhauser Straße in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte nach links in die Grünestraße abzubiegen.

Ihm entgegen kam ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad und ebenfalls 16-jährigem Sozius. Es kam zur Kollision im Gegenverkehr.

Durch die Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sozius wurde von Ort vom Rettungsdienst versorgt und konnte dann nach Hause gehen.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 5000,00 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können.

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier in Emmendingen erbeten, Tel. 07641 582110.

PP FR, FLZ / MP

