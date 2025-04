Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (14.04.), 12.10 Uhr, befuhren ein Lkw-Fahrer mit Auflieger und eine Opel-Corsa-Fahrerin die Leinenweberstraße in Richtung Wollweberstraße. An der Kreuzung zur Wollweberstraße hielten der LKW-Fahrer und die dahinter fahrende Opel-Fahrerin verkehrsbedingt an. Aus Richtung Wollweberstraße bog ein Baustellentraktor mit Anhänger in die Leinenweberstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug zurück, um den Abbiegevorgang zu erleichtern, und beschädigte dabei den hinter ihm stehenden Opel. Anschließend setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Lkw-Fahrer konnte durch die Polizei ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg an der Fulda. Am Montagmittag (14.04.), gegen 14 Uhr, befuhren ein Seat-Fahrer und ein Hyundai-Fahrer die "Brücke der Städtepartnerschaften" in Rotenburg an der Fulda in Fahrtrichtung Borngasse. Nach aktuellen Informationen ordnete sich der Seat-Fahrer auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Innenstadt und der Hyundai-Fahrer auf der Geradeausspur Richtung Kreiskrankenhaus ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Seat an der Beifahrerseite und der Hyundai an der Fahrerseite beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell