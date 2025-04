Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang - Dank an alle Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

Freiensteinau (ots)

Großes Aufatmen am Donnerstagmorgen (17.04.) in Freiensteinau: Gegen 8 Uhr konnte nach der unermüdlichen Vermisstensuche rund um ein Seniorenheim die vermisste Person aufgefunden werden. Nun sagt das Polizeipräsidium Osthessen Danke an alle Einsatzkräfte.

Am Mittwochabend (16.04.) wurde die Polizei gegen 21.40 Uhr von Angehörigen über das Verschwinden eines 67-jährigen Mannes informiert. Dieser wurde zuletzt gegen 17.30 Uhr in einem Seniorenheim in Freiensteinau gesehen und war ab diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthalts. Eine Streife der Lauterbacher Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und begab sich auf die Suche nach dem Mann. Nachdem alle möglichen Anlaufstellen nicht zum Auffinden des Vermissten führten und dieser auch mit Einbruch der Nacht noch verschwunden blieb, wurde die Suche umgehend ausgeweitet.

Zahlreiche Kräfte suchten die ganze Nacht über. Zwei Mantrailer, mehrere Flächensuchhunde, circa 120 Feuerwehrkräfte aus der Gemeinde Freiensteinau, vier Drohnenstaffeln, eine Motorrad- und Quadstaffel sowie die Polizei waren unermüdlich im Einsatz. Gegen kurz vor 8 Uhr dann das Aufatmen: Durch eine der Drohnenstaffeln wurde eine Person im Bereich des Reichloser Teichs gefunden, auf die die Beschreibung des Vermissten gepasst hat. Kurze Zeit später konnte eine Polizeistreife sowie die Besatzung eines Rettungswagens den vermissten 67-Jährigen antreffen. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Polizeipräsidium Osthessen sagt Danke

"Ich bin erleichtert und froh über den glücklichen Ausgang dieser Vermisstensuche. Mein besonderer Dank gilt allen Kräften, die mit großem Engagement, Ausdauer und Professionalität im Einsatz waren. Ihr Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig Zusammenhalt und Teamarbeit in solch herausfordernden Situationen sind: Hand in Hand haben alle beteiligten Kräfte zusammengearbeitet und es so ermöglicht, den Vermissten in den frühen Morgenstunden aufzufinden", bedankt sich Abteilungsdirektor Theo Wiegand, Leiter der Abteilung Einsatz und Abwesenheitsvertreter der Behördenleitung bei allen eingesetzten Kräften.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell