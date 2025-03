Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Autofahrer alkoholisiert

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (28.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einer 51-jährigen Autofahrerin in der Meraner Straße. Der 27-Jährige war bei dem Unfall alkoholisiert.

Gegen 23.45 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Derchinger Straße bremste die 51-Jährige ab. Dies bemerkte der 27-Jährige offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 27-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 0,9 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen 27-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell