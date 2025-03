Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Autos

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Donnerstag (27.03.2025), 17.30 Uhr, bis Freitag (28.03.2025), 14.30 Uhr, verkratze eine bislang unbekannte Person die linke Seite eines blauen VW in der Merianstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (28.03.2025) verkratzt eine bislang unbekannte Person einen roten Mazda CX5 in der Waterloostraße (10er Hausnummern). Der Mazda parkte am Fahrbahnrand. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen - Bereits im Zeitraum von Dienstag (18.03.2025) bis Freitag (21.03.2025) verkratzte eine bislang unbekannte Person einen grauen VW Passat in der Schönbachstraße. Zudem hatte der VW mehrere Einschlaglöcher auf dem Schiebedach. Der Passat parkte in einer Tiefgarage. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell