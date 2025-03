POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach E-Bike-Diebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Samstagabend (29.03.2025) sprühte ein bislang unbekannter Täter offenbar drei Personen mit einem Pfefferspray am Königsplatz ins Gesicht. Gegen 20.30 Uhr ging der unbekannte Täter den 15-Jährigen, 20-Jährigen und 24-Jährigen offenbar unvermittelt an und sprühte ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Die drei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Unbekannte ...

