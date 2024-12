Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Raub in Straßenbahn: Verdächtiger gefasst

Krefeld (ots)

Ein Mann, der in der Straßenbahn einer Passantin ihr Smartphone entwendet hatte, konnte kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Am Montag (16. Dezember 2024) gegen 0:50 Uhr hatte er an der Haltestelle am Hauptbahnhof der Frau ihr Mobiltelefon aus der Hand gerissen und in seine eigene Jackentasche gesteckt. Während er die Bahn verließ, hielt die Frau ihn an seiner Jacke fest, sodass er schließlich aus der Jacke schlüpfte und ohne sie vom Tatort flüchtete. Ein Zeuge konnte ihn noch bis zum Südwall verfolgen, bevor er ihn aus den Augen verlor.

In der Jacke fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten neben dem entwendeten Smartphone auch Ausweisdokumente des Verdächtigen. Kurz darauf konnte die Polizei ihn auf der Petersstraße stellen und festnehmen. Der 37-Jährige ist polizeilich bereits in Erscheinung getreten, Alkohol- und Drogenvortests verliefen positiv. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

(231)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell