Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Raubdelikte in der Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0980

Am vergangenen Sonntag (27.10.) kam es in der Dortmunder Innenstadt zu zwei Raubdelikten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 1:30 Uhr hielt sich ein 21-jähriger Dortmunder in der Nähe eines Ladenlokals auf der Lütge Brückstraße auf. Dort wurde er durch mehrere unbekannte Personen angegriffen und geschlagen. Anschließend raubten die Täter seine Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Beschreibung der Täter war nicht möglich.

Am späten Nachmittag ereignete sich ein weiterer schwerer Raub, dieses Mal in der westlichen Innenstadt: Gegen 16:30 Uhr hielt sich ein 25-jähriger Dortmunder auf der Hansastraße auf. Auf Höhe der Hausnummer 44 griff ein Mann plötzlich nach der Winterjacke, die der 25-Jährige in der Hand hielt. Dabei soll der Täter ein Cuttermesser in der Hand gehalten haben. Es kam zu einer kurzen Rangelei zwischen Täter und Geschädigten, in deren Folge der Dortmunder zu Boden gestoßen wurde und leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in nördliche Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - Dünne Statur - Blonde, kurze Haare - Blonder, kurzer Bart - Dunkle Kleidung

Die Polizei Dortmund fragt: Wer hat zu den Tatzeitpunkten etwas beobachtet und kann Angaben zu den Tatabläufen und den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

