POL-DO: 24-jähriger in der nördlichen Innenstadt schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am heutigen Montag (28.10.) kam es in der nördlichen Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern, in deren Folge ein 24-jähriger Dortmunder schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 16 Uhr zwei Männer im Bereich des Dietrich-Keuning-Parks verbal aneinander. Der Streit verlagerte sich auf den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße, wo der Tatverdächtige plötzlich ein Messer zog und auf den 24-Jährigen einstach. Anschließend flüchtete er in südliche Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, etwa 178 cm groß, stabile Statur mit Bauchansatz. Nordafrikanischer Phänotyp, weißer getrimmter Vollbart, Brillenträger. Bekleidet mit einer blauen Bomberjacke, hellen Jeans und einer dunklen Kappe. Sprach gutes Deutsch mit Akzent. Außerdem soll er ein dunkles Fahrrad mit sich geführt haben.

Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingerichtet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

