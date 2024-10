Polizei Dortmund

POL-DO: Streit unter Autofahrern eskaliert auf dem Ostwall: Polizei ermittelt

Dortmund (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Dortmunder in der Nacht zu Samstag (26.10.2023) um 3:45 Uhr nach einem Streit auf dem Ostwall.

Auf dem Ostwall gerieten die Insassen eines VW und eines Mercedes nebeneinander fahrend bei geöffneten Fenstern zunächst verbal aneinander. Insassen des Mercedes stiegen an einer roten Ampel im Bereich Ostwall / Rosental aus dem Auto aus und sprachen einen 26-jährigen Golf-Fahrer aus Witten nun direkt an.

Der Wittener fühlte sich bedroht und setzte zurück. Dabei erfasste er einen 21-jähriger Dortmunder, der ebenfalls aus dem Mercedes ausgestiegen war und hinter dem Golf stand. Der 21-Jährige wurde zwischen dem Golf und dem hinter ihm stehenden Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Vermutlich als Reaktion darauf schlug ein weiterer 21-Jähriger aus dem Mercedes dem Golf-Fahrer ins Gesicht und verletzte ihn. Zu dem Geschehen hörte die Polizei mehrere Zeuginnen und Zeugen an. Die Aussagen der Beteiligten widersprechen sich teilweise. Bei ihnen handelt es sich um Personen aus der Raser- und Poserszene. Die weiteren Ermittlungen zu den Taten dauern an. Dabei geht es um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung.

Der Rettungsdienst versorgte den schwerverletzten 21-Jährigen und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Der 26-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

