FW Dinslaken: Brandmeldung am Morgen

Dinslaken (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Dinslaken zur Dr.-Otto-Seidel-Str. gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage eines Objektes hatte einen Brand gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einheit zeigte sich, dass mehrere Melder der Anlage ein Brandereignis gemeldet hatten. Die Erkundung ergab einen Papierkorb der gebrannt hatte. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr war dieser glücklicherweise durch das Personal abgelöscht worden, so konnte schlimmeres verhindert werden. Durch die Feuerwehr waren lediglich Lüftungsmaßnahmen nötig und der betroffene Bereich konnte schnell wieder frei gegeben werden. Zu dem Einsatzstichwort BMA 4 wurden die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld, Eppinghoven, IuK und der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken sowie die Polizei alarmiert. Nach ungefähr einer Stunde waren alle Kräfte der Feuerwehr wieder an ihren Standorten.

