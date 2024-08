Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ereignisreicher Tag bei der Feuerwehr Dinslaken

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Halbzeit bei der diensthabenden Wachabteilung bei der Feuerwehr Dinslaken und stand jetzt mussten mehrere Einsätze von den Einsatzkräften der Einheiten der Feuerwehr Dinslaken abgearbeitet werden. Los gingen es für die Einsatzkräfte der Hauptwache mit einer Tierrettung. Hier sollte ein Igel aus einer misslichen Lage befreit werden. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Igel aber bereits befreit werden. Da keine Maßnahmen mehr erforderlich waren, wurde der Igel von seinem Retter wieder auf freie Pfoten gesetzt. Danach unterstützten die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr den Rettungsdienst bei einem Einsatz. Mit vereinten Kräften wurde eine Person zum Rettungswagen transportiert. Auch beim nächsten Einsatz unterstützten die hauptamtlichen Feuerwehrmänner den Rettungsdienst und übernahmen die medizinische Erstversorgung einer verletzten Person bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Gerade auf der Wache angekommen mussten die Einsatzkräfte der Hauptwache wieder ausrücken. Ein Baum war auf die Straße gestürzt. Mittels Motorkettensäge wurde dieser zerkleinert und an die Seite geräumt. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Die Reinigung der Motorkettensäge war gerade beendet, da wurden die hauptamtlichen Kräfte wieder zu einem Sturmschaden alarmiert. Diesmal konnte die Motorkettensäge aber sauber bleiben, da der Gefahrenbereich nur abgesperrt werden musste. Gegen 18.00 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung, diesmal aber nicht nur für die hauptamtlichen Einsatzkräfte sondern auch für ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Einheit Stadtmitte. Gemeldet war Rauch aus einem Keller. Eine leichte Verrauchung konnte zwar am Anfang des Einsatzes auch kurzzeitig festgestellt werden, aber auch die intensive Suche mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz mit einer Wärmebildkamera konnte kein Ergebnis für die Ursache liefern. Abschließend mussten dann nur noch Belüftungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte durchgeführt werden. Kurze Zeit später erfolgte die nächste Alarmierung für die Einheiten Hautwache, Stadtmitte und dem Rettungsdienst. Hier war das Alarmierungsbild "Person eingeklemmt". An der gemeldeten Stelle konnte aber kein verunfalltes Fahrzeug festgestellt werden. Wie sich herausstellte hatte ein Smartphone aufgrund eines Sturzes einen Notfall gemeldet und die Alarmierung ausgelöst. Der Besitzer meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und so konnte er sein Smartphone wiederbekommen. Aktuell abschließend rückte ein Fahrzeug der Einheit Stadtmitte gegen 19:50 Uhr aus, um einen brennenden Mülleimer zu löschen. Hier reicht ein Kleinlöschgerät aus, um die lodernden Flammen Einhalt zu gebieten. Nach 30 Minuten war auch dieser Einsatz beendet. Aber auch der Rettungsdienst hatte zahlreiche Einsätze bis heute Abend abgearbeitet und Personen medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus transportiert. Man lernt nie aus und so wurde heute Vormittag die Wachausbildung im Rahmen einer Einsatzübung durchgeführt. Neben den Einsätzen und der Übung rückte die Drehleiter aus, eine Befahrung im Rahmen der Überprüfung der DIN Tage durchzuführen.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell