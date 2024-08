FW Dinslaken: Fit for Fire Fighting/ Dinslakener Feuerwehrangehörige erfolgreich im Feuerwehrsport

Feuerwehr Dinslaken

Am vergangenem Wochenende war das TFA-Team der Feuerwehr Dinslaken beim Wettkampf in Berlin aktiv. TFA steht für Toughest Firefighter Alive, dabei werden innerhalb von zwei Minuten verschiedene Übungen absolviert, die den Belastungen im Brandeinsatz ähneln.

Robin Altbürger konnte sich mit einer Wettkampfzeit von 01:28,27 Minuten die deutsche Meisterschaft sichern. Damit konnte er an seinen ersten Platz bei der Mosel-Firefighter Challenge in Edigen-Eller im Juli diesen Jahres anknüpfen. Der 31-jährige Hauptbrandmeister widmet sich seit über 10 Jahren dem Feuerwehrsport.

Zusätzlich konnte Luka Heim mit einer Zeit von 1:51,53 Minuten den 8. Platz in seiner Altersgruppe erreichen. In der Staffel konnte das Dinslakener Team das Viertelfinale erreichen. In der Tandemwertung erreichten Luka Heim und Michael Rachner den 21. Platz, Stefan Roskosch und Robin Altbürger sicherten sich hier den 11. Platz.

Jeden Mittwoch trifft sich das TFA-Team der Feuerwehr Dinslaken, um für verschiedene Wettbewerbe zu trainieren. Dabei besteht das Team aus haupt- und ehrenamtlichen Angehörigen der Wehr. Regelmäßig nehmen sie an Wettkämpfen in Deutschland oder gar weltweit teil.

Der Feuerwehrsport kommt auch realen Feuerwehreinsätzen zu Gute. Nicht nur die Fitness, sondern auch geübte Handgriffe sorgen für Routine und geben Sicherheit. Der nächste Wettkampf steht schon vor der Tür: Im September geht es zur FireFit nach München.

