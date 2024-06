Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall nach Kollision zweier Fahrräder

Viersen-Rahser (ots)

Am Dienstag, dem 04. Juni, um 16 Uhr kam es auf der Bendstraße in Rahser zu einem Verkehrsunfall. Eine 10-Jährige aus Viersen fuhr die Bendstraße mit ihrem Fahrrad in Richtung Freiheitsstraße, als ein 42-Jähriger, ebenfalls aus Viersen, sie überholen wollte. Hierbei erschreckte sich das Mädchen und scherte nach links aus, sodass es zur Kollision mit dem 42-jährigen kam. Durch die Kollision verloren beide das Gleichgewicht. Die 10-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw, blieb aber unverletzt. Ein Schulkamerad der 10-jährigen, der sie während des Unfalls begleitet hatte, war während der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort, kommt jedoch als Zeuge in Betracht. Der Schulkamerad, bzw. dessen Eltern, sowie andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /jk (414)

