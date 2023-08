Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Ludwigshafen (ots)

Wegen unsicherer Fahrweise wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer am frühen Sonntagmorgen (20.08.2023) gegen 02:00 Uhr in der Ebernburgstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des Verdachts des Alkoholkonsums wurde mit dem 22-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,17 Promille ergab. In der Folge wurde dem 22-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der 22-Jährige im Anschluss festgenommen und am Folgetag in eine Jugendarrestanstalt verbracht. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell