POL-KR: Nach Fahndung: Tankstellen-Einbrecher gefasst

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (12. Dezember 2024) kam es um 10:55 Uhr im Kreuzungsbereich Glockenspitz/Buddestraße im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall. Als der 57-jährige Fahrer eines Radladers in den Glockenspitz in Fahrtrichtung Linn einbiegen wollte, übersah er den Pkw eines 84-jährigen Krefelders, der den Glockenspitz in Richtung stadtauswärts befuhr. ...

