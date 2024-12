Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall im Baustellenbereich: 61-Jährige im Auto eingeklemmt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (12. Dezember 2024) kam es um 10:55 Uhr im Kreuzungsbereich Glockenspitz/Buddestraße im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall. Als der 57-jährige Fahrer eines Radladers in den Glockenspitz in Fahrtrichtung Linn einbiegen wollte, übersah er den Pkw eines 84-jährigen Krefelders, der den Glockenspitz in Richtung stadtauswärts befuhr. Die Schaufel des Radladers verkeilte sich bei dem Zusammenstoß in der Beifahrerseite des Autos. Die 61-jährige Beifahrerin wurde dabei im Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 84-Jährige Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. (229)

