POL-PPRP: Bilanz der ROADPOL-Kontrolltage Two-Wheelers

Zwischen dem 21.05.2025 und dem 23.05.2025 beteiligte sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz an den ROADPOL-Kontrolltagen Two-Wheelers. Die ROADPOL-Aktionstage fanden 2025 erstmals statt und bezogen neben Motorrädern auch Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter ein.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen.

Die Zahl von Fahrerinnen und Fahrern motorisierter Zweiräder, die in Verkehrsunfälle verwickelt waren, ist im Jahr 2024 um 13,3 Prozent auf 613 angestiegen (2023: 541) und liegt damit leicht über dem Durchschnitt der Vorjahre. Tödlich verunglückten in diesem Zusammenhang 5 Personen, also zwei weniger als 2023. Schwer verletzt wurden 111 (2023: 93), leicht verletzt 269 Personen (2023: 263). Verkehrsunfälle mit Pedelecs oder Fahrrädern registrierten wir auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Während es im Jahr 2023 noch 1.497 Unfälle waren, reduzierte sich die Zahl auf 1.451 (-3,1 Prozent). Von insgesamt 22 Verkehrstoten im Jahr 2024 sind hiervon 4 der Risikogruppe der Rad- und Pedelecfahrenden zuzuordnen, somit verstarben 2024 sechs Menschen weniger als im Vorjahr (2023: 10). Schwer verletzt wurden im Jahr 2024 151 (2022: 159), leicht verletzt 952 Personen (2023: 936). Seit 2020 nehmen der Verkauf und die Leihangebote von sogenannten "E-Scootern" stetig zu und das Fortbewegungsmittel wird von mehr und mehr Menschen genutzt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Verkehrsunfallzahlen wider. 2020 wurden nur 34 Unfälle verzeichnet, bei denen E-Scooter beteiligt waren. 2023 waren es nahezu viermal so viel (120) und 2024 stieg die Zahl erneut um 17,5 Prozent auf 141.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt 614 Fahrzeuge (56 motorisierte Zweiräder, 333 Fahrräder inkl. E-Bikes und Pedelecs, 225 Scooter) kontrolliert. Hierbei wurden 164 Verstöße festgestellt.

Die Kontrollen sind Teil der länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktion "Two-Wheelers" des ROADPOL Netzwerks. "Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" - das ist der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizeinetzwerk, welches das Ziel hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Dabei koordiniert es europaweit nationale Aktionen, die die Vorschriften im Verkehrssektor durchsetzen sollen. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

