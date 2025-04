Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Dorstener nach Flucht vor Polizei festgenommen

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollten in der Nacht zu Samstag (26. April) einen Autofahrer kontrollieren - der gab jedoch Gas und flüchtete.

Gegen 01:30 Uhr sollte ein 39-Jähriger aus Dorsten im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der Brassertstraße angehalten werden. Der Autofahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete über die Barkhausstraße in Richtung Loestraße. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt fuhr der Dorstener auf einen Hinterhof an der Hochstraße und setzte sein Auto gegen ein Carport. Er stieg aus und flüchtete zu Fuß über ein Garagendach in einen angrenzenden Garten. Dort versteckte er sich in Sträuchern. Eingetroffene Unterstützungskräfte konnten den 39-Jährigen stellen.

Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Weiterhin konnte der Dorstener keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Auch das Auto war nicht versichert. In dem verunfallten Fahrzeug konnte die Polizei mutmaßliches Einbruchswerkzeug auffinden. Die Polizei stellte die Beweismittel sicher. Es stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorliegt, er wurde deshalb festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell