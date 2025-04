POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer fällt negativ auf

Polizeipräsidium Recklinghausen

Die Polizei hat am Donnerstag einen Autofahrer gestoppt, der verkehrsgefährdend unterwegs war - und keinen Führerschein besitzt.

Der Mercedesfahrer fiel Polizeibeamten gegen 18 Uhr auf der Herner Straße auf, weil er links in die Salzburger Straße abbog, obwohl es dort nicht erlaubt ist. Die Beamten wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren, woraufhin der Mann Gas gab. Die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte der Fahrer und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und teilweise über den Gehweg. Eine Autofahrerin in einem blauen Kleinwagen konnte auf der Salzburger Straße gerade noch ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Auf der Bozener Straße konnte der Fahrer schließlich angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer des Autos saß ein 33-jähriger Mann aus Recklinghausen, der nach eigenen Angaben noch nie einen Führerschein hatte. Das Auto will er sich von einem Bekannten ausgeliehen haben. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

