POL-RE: Recklinghausen: Mädchen nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots) - Drei bislang unbekannte Täter brachen in eine Tankstelle an der Recklinghäuser Straße ein - Beute machten sie nicht. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, dass drei Täter um 03:20 Uhr in der Nacht zu Freitag mit einem Gullydeckel die Schiebetür zum Verkaufsraum einwarfen. Dabei wurden die Alarmanlage und eine Nebelmaschine ausgelöst. Die Einbrecher liefen trotzdem kurz in das Gebäude, konnten aber ...

