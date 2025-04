Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 04.04.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 06.04.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Winsen (Luhe) - Mehrere Diebstähle von Kfz-Anbauteilen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an drei PKW der Marke Audi im Stadtgebiet Winsen jeweils zwei Radarsensoren im Bereich der Fahrzeugfront entwendet. Die Pkw waren in der Mozartstraße, dem Wikingerweg und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße geparkt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Winsen Tel.: 04171/7960).

Winsen (Luhe) - Täter mit Falschgeld ertappt

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes im EKZ Luhepark war es zu verdanken, dass der Versuch scheiterte, am Samstagnachmittag mit einem gefälschten 50 Euro-Schein zu bezahlen. Die Kassiererin hatte erst vor kurzem eine betriebsinterne Schulung zur Erkennung von Falschgeld absolviert. Der männliche Täter flüchtete, nachdem er erkannte, dass sein Schwindel aufgeflogen war.

Bendestorf - Diebstahl von Kfz-Festeinbauten

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten die Täter auf unbekannte Art und Weise diverse Festeinbauten aus einem BMW X5, welcher unter einem Carport im Waldweg geparkt gewesen war. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Neu Wulmstorf - Einbruch in Endreihenhaus

Im Verlauf der letzten Woche drangen unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in ein Endreihenhaus im Weidenring ein. Anschließend flüchteten die Täter mit unbekanntem Diebesgut über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell