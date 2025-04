Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung ++ Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Raubüberfall ++ Buchholz - Seniorin bestohlen ++ u. w. M.

Stelle (ots)

Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Am 30.3.2025, gegen kurz nach 14 Uhr, kam es im Bereich der Unterkunft für Geflüchtete an der Straße Zum Reiherhorst zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 31-jähriger Bewohner war in seinem Zimmer von drei unbekannten Männern aufgesucht und unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen worden. Der Mann sprang aus dem Fenster seines Zimmers und lief in Richtung Straße. Dort wurde er von einem Autofahrer mitgenommen und zur Polizei gebracht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der Hintergrund des Angriffs ist derzeit unklar. Die drei unbekannten Täter waren männlich und circa 180 cm groß. Sie trugen weiße Bekleidung inklusive weißer Mützen. Nach Angaben von Zeugen waren sie dem 31-Jährigen nach dem Sprung aus dem Fenster noch ein Stück hinterher gelaufen, bis er schließlich in den PKW gestiegen war.

Die Polizei in Stelle sucht Zeugen, denen das Trio vor oder nach der Tat aufgefallen ist. Möglicherweise hatten sie selbst ein Fahrzeug in der Nähe der Unterkunft abgestellt. Hinweise, bitte an die Tel.-Nr. 04174 668980.

Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Raubüberfall

Ein 23-jähriger Mann ist gestern Abend, 3.4.2025, Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann war gegen 23:10 Uhr zu Fuß am Melkerstieg unterwegs. Im Bereich des dortigen Kinderspielplatzes kamen aus der Dunkelheit plötzlich sechs bis acht Personen auf ihn zu und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Als der Mann am Boden lag, entwendeten sie seine Geldbörse mit rund 30EUR Bargeld und flüchteten in die Dunkelheit. Der 23-Jährige musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Buchholz - Seniorin bestohlen

In der Parkstraße ist gestern, 3.4.2025, eine Seniorin bestohlen worden. Die 84-Jährige war am Vormittag in der Innenstadt, um Bargeld von ihrer Bank abzuholen. Das Geld hatte sie in einem Beutel in den Korb ihres Rollators gelegt und sich damit auf dem Nachhauseweg gemacht. Gegen 11:00 Uhr kam es dann vermutlich im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses zu dem Diebstahl, als ein unbekannter Mann eine kurze Unaufmerksamkeit der Frau ausnutzte und in den Korb griff. Möglicherweise hatte er schon die Geldabholung beobachtet und war der Frau gefolgt, um auf eine günstige Gelegenheit zu warten.

Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Schulgebäude

Am Gymnasium im Appenstädter Weg kam es in der Nacht zu Donnerstag, 3.4.2025, zu einem Einbruch. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 7 Uhr hebelten die Täter im Bereich der Mensa ein Fenster auf. Anschließend versuchten sie, durch eine verschlossene Bürotür zu gelangen. Dies scheiterte jedoch. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Allein der Sachschaden wird allerdings auf rund 3000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz - PKW-Aufbrüche

An der Bremer Straße, unweit der Einmündung Sprötzer Weg, haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 03.04.2025, zwei an der Straße abstellte Mercedes aufgebrochen und jeweils Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen. Die Täter hatten zuvor Seitenscheiben eingeschlagen, um die Fahrzeuge zu öffnen. Der Gesamtschaden wird auf rund 23.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell