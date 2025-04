Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tostedt - Zwei Mal an einem Tag in die Zelle ++ Seevetal - Diebe erbeuten Schmuck ++ Harmstorf - Autoteile für 20000 Euro entwendet ++ BAB 261 - schwerverletzt nach Unfall

Landkreis Harburg (ots)

Tostedt - Zwei Mal an einem Tag in die Zelle

Ein 37 Jähriger Tostedter betrat am Mittwoch, um 15 Uhr eine Tankstelle im Ort. Dort nahm sich der alkoholisierte Mann Waren aus der Auslage und konsumierte diese, ohne zu bezahlen. Da er auf die Ansprachen der Angestellten nicht reagierte, wurde die Polizei hinzugezogen. Als der Mann den Streifenwagen sah, stürmte er auf diesen zu und versuchte den Wagen zu beschädigen. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Nachdem er gegen 21 Uhr entlassen wurde, führte der erste Weg wieder in eine Tankstelle, diesmal in Buchholz. Auch dort konnte der Mann sich nicht benehmen und wurde wieder in eine Zelle verbracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Seevetal - Diebe erbeuten Schmuck

Zwei Unbekannte gaben sich am Mittwoch gegen 11 Uhr als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und gelangten so in das Haus der Geschädigten. Sie gaben zuvor an etwas im Haus überprüfen zu müssen. Während ein Täter die Geschädigte ablenkte, begab sich der andere in das Obergeschoss. Die Frau wurde misstrauisch und begab sich zu dem zweiten Täter. Diesen erwischte sie dabei, wie er Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendete. Nachdem sie ihn ansprach flüchteten beide unerkannt die Straße Dirkenshof hinunter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200 zu melden.

Harmstorf - Autoteile für 20000 Euro entwendet

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7 Uhr zwei PKW in der Straße Am Eichhof auf. Nachdem die beiden BMW geöffnet waren, bauten die Täter Fahrzeugteile im Wert von 20000 Euro aus den Fahrzeugen aus. Die Polizei vermutet, dass die Täter sich mit einem Fahrzeug zum Tatort begaben und das Diebesgut auch damit abtransportiert wurde. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850

BAB 261 - schwerverletzt nach Unfall

Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 65 Jähriger die BAB 261 in Richtung A 1. Zwischen der Anschlussstelle Tötensen und dem Buchholzer Dreieck geriet der Toyota Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug er sich mehrfach und kam über 100 Meter später zum Stehen. Der Mann war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Eintreffende Rettungskräfte befreiten den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Hamburger Klinik. Da am Unfallort eine Alkoholbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell