Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuberischer Diebstahl schlug fehl ++ Buchholz - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht ++ Buchholz - Unfall vor der Ampel - Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Räuberischer Diebstahl schlug fehl

Auf dem Famila-Parkplatz an der Straße Nordring kam es gestern, 31.3.2025, zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Gegen kurz vor 19 Uhr hatte der Betreiber eines Imbisswagens diesen kurz verlassen, um etwas aus dem Hauptgebäude zu holen. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er einen fremden Mann hinter dem Verkaufstresen. Dieser versuchte, die Kasse zu öffnen, was ihm aber nicht gelungen war.

Als der 43-Jährige den Unbekannten zur Rede stellte, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, die sich vom Imbisswagen auf dem Parkplatz verlagerte. Schließlich rannte der Unbekannte in Richtung des Obi-Marktes davon. Möglicherweise wurde er dort von einem Komplizen in einem Fahrzeug mitgenommen. Der 43-jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Blessuren. Beute machte der Täter nicht.

Der Unbekannte war circa 40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er sprach Deutsch. Der Mann hatte kurze, schwarze Haare, keinen Bart und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und möglicherweise Angaben dazu machen können, ob der Mann in ein Fahrzeug stieg, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 28500 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Buchholz - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Am 27.3.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in der Kirchenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere PKW, Zäune und ein Verkehrszeichen beschädigt wurden. Nach Angaben der Zeugen vor Ort hatte einen 91-jähriger Mann mit seinem VW zunächst versucht, auf einer Parkfläche im Bereich des Standesamtes einparken. Dabei verlor der Mann offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, beschleunigte stark und rammte drei andere PKW, bevor er schließlich einen Zaun durchbrach und auf der gegenüberliegenden Seite der Kirchenstraße gegen einen Blumenkübel fuhr. Mehrere Fußgänger, die auf dem Parkplatz und an der Kirchenstraße unterwegs waren, mussten zur Seite springen, um von dem Wagen nicht erfasst zu werden. Der 91-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen, zudem einen Schock. Auch die Beifahrerin erlitt einen Schock. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Weitere Beteiligte wurden nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme berichteten Zeugen, dass ein mutmaßlich ebenfalls beschädigter PKW bereits von dem Parkplatz vorm Standesamt entfernt worden war, so dass die Personalien des Geschädigten noch nicht feststehen. Möglicherweise wurde der Schaden auch noch nicht bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04181 2850.

Buchholz - Unfall vor der Ampel - Polizei sucht Zeugen

Auf der Schützenstraße kam es am letzten Donnerstag, 27.03.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:00 Uhr wartete eine 75-jährige Frau mit ihrem Hyundai auf der Linksabbiegerspur der Schützenstraße in Fahrtrichtung Hamburger Straße auf Grünlicht. Ein 65-jähriger Mann, der mit seinem Mercedes vom Parkplatz des Eckgrundstücks ebenfalls über die Kreuzung nach links in die Hamburger Straße fahren wollte, fuhr etwas vor dem Hyundai mit an die Haltelinie. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren beide PKW an, und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Laut Aussagen der Beteiligten hatten Fußgänger den Unfallhergang beobachtet und den Fahrer des Mercedes angesprochen, sich aber vor Eintreffen der Polizei entfernt. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell