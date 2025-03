Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei zieht selbstgebauten Anhänger aus dem Verkehr ++ Buchholz - Diebe stehlen Geldbörse ++ A7/ Seevetal - Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Rosengarten (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, fiel Beamten der Polizei Seevetal ein Fahrzeuggespann in der Hamburger Straße in Rosengarten auf, bei dem am Zugfahrzeug und am Anhänger dieselben Kennzeichen angebracht waren. Bei der anschließenden Kontrolle offenbarten sich jedoch weitere Unstimmigkeiten. Der Anhänger war komplett selbstgebaut und daher in dieser Art nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der 39jährige Fahrzeugführer aus Walkendorf bei Rostock räumte ein, die Kennzeichen an dem Anhänger montiert zu haben. Da der Anhänger so nicht weiter im öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden dürfte wurde er vor Ort gesichert abgestellt. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Buchholz - Diebe stehlen Geldbörse

Zwei bislang unbekannte Täter nutzten die Unaufmerksamkeit einer 81jährigen Frau aus Buchholz am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 11:30 Uhr, aus und entwendeten die Handtasche aus dem Auto der Frau. Als die Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Lindenstraße in Buchholz ihren Einkauf in dem Auto verstaute wurde sie von einem etwa 25jährigen Mann angesprochen. Der Mann wollte ihr etwas an dem vorderen Reifen ihres Autos zeigen. Diesen Umstand nutzte ein weiterer Mann aus, der in diesem Moment die Handtasche der Frau vom Beifahrersitz des Autos entnahm und flüchtete. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: 25 Jahre, männlich, etwa 170 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkle Jacke. Der zweite Mann: etwa 65 Jahre, 170 cm groß, dunkles Oberteil, Glatze, füllige Statue. In der Handtasche befand sich Bargeld und Scheckkarten. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

A7/ Seevetal - Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Sichtlich betrunken fiel ein 43jähriger Mann aus Hannover am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, mehreren Verkehrsteilnehmern auf der BAB A7 in Höhe Seevetal auf. Nachdem der Mann zunächst in Schlangenlinien in Richtung Hamburg gefahren war hielt er unvermittelt auf dem Standstreifen an um dort zu urinieren. Als er seine Fahrt fortsetzte konnte er von Beamten der Autobahnpolizei angehalten werden. Diese stellten bei der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille fest. Zudem hatte er keinen Führerschein. Seine Fahrt dürfte er nicht fortsetzen. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

