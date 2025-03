POL-WL: Präventionsangebot in der Buchholz Galerie

Bendestorf/Harmstorf (ots) - Erneut Brände am Straßenrand Gestern Abend, 24.03.2025, kam es in Bendestorf und Harmstorf zu insgesamt drei Vegetationsbränden. Gegen 20:35 Uhr bemerkten Anwohner am Harmstorfer Weg, gegenüber der Einmündung Sonnenberg, Flammen auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Feuerwehr löschte die rund zehn Quadratmeter brennenden Grüns ab. Um 21 Uhr wählten Anwohner aus der Straße ...

