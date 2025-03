Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 21.03.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 23.03.2025, 12:00 Uhr

Bild-Infos

Download

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal/ Hittfeld - Sturmschaden (siehe Foto)

Am Samstag, um 11:45 Uhr wurde der Polizei ein Schadensereignis auf dem Pendlerparkplatz der AS Hittfeld gemeldet. Aufgrund des Sturms fiel ein Baum auf das Dach eines VW Beetle Cabrio und seitlich gegen einen Mercedes Vito. Die Feuerwehr Hittfeld wurde alarmiert und zerkleinerte den Baum. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000EUR geschätzt.

Seevetal/ Maschen - Verkehrsunfall mit unbekanntem Kind

Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es in Seevetal/Maschen, Horster Landstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf seinem Fahrrad. Der Pkw fuhr von einem Grundstück im Bereich der Einmündung Freschenhausener Weg auf die Fahrbahn und übersah dabei das Kind, was auf dem kombinierten Fuß-/Radweg in Richtung Horster Kreisverkehr fuhr. Der etwa 8-jährige Junge stürzte infolge der Kollision und setzte nach einem kurzen Gespräch die Fahrt mit seinem Fahrrad fort. Die Identität des Kindes ist unbekannt.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

BAB 1/ AS Hittfeld - Brand eines Kleintransporters

Am Freitagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, geriet auf der BAB 1, RF Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Hittfeld ein Kleintransporter in Brand. Nachdem der 22-jährige Fahrzeugführer Qualm aus dem Motorraum wahrnahm, lenkte er den Kleintransporter auf den Seitenstreifen, wo der Frontbereich zu brennen begann. Der eigene Löschversuch des Fahrzeugführers mittels Feuerlöscher misslang und das Fahrzeug geriet in Vollbrand. Da auslaufende Betriebsstoffe, welche über die Fahrbahn Richtung Mittelschutzplanke liefen, ebenfalls zu brennen begannen, musste die Richtungsfahrbahn Bremen vollständig gesperrt werden. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand zwar unter Kontrolle gebracht werden, der Kleintransporter brannte aber vollständig aus. Auch die Fahrbahn sowie der Böschungsbereich wurden durch den Brand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Vollsperrung dauerte ca. zwei Stunden, wodurch sich der Verkehr bis zur Landesgrenze Hamburg staute.

BAB 39 - Anhänger während der Fahrt verloren

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der BAB 39, Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Winsen/ West und Maschen zu einem Verkehrsunfall. Hier löste sich aus ungeklärter Ursache die abnehmbare Anhängekupplung von einem Pkw, sodass der gezogene, offene Anhänger über die Fahrbahn schleuderte. Dieser war mit Baumaterialien beladen. Der Anhänger "überholte" das eigene Zugfahrzeug, bis er auf der Seite liegend, teils auf dem Seitenstreifen und teils auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Eine fehlerhafte Ladungssicherung konnte beim Eintreffen der eingesetzten Beamten nicht festgestellt werden, da die Ladung immer noch fest auf der Ladefläche angegurtet war. Durch den Fahrzeugführer und die Beamten wurden die Baumaterialien abgeladen, der Anhänger wieder aufgerichtet und wieder neu beladen. Mit langsamer Fahrt konnte das Gespann durch die Polizei bis zur nächsten Anschlussstelle begleitet werden. Lediglich der Anhänger wurde bei dem Vorfall beschädigt.

Winsen (Luhe) - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen alkoholisierten Fahrzeugführer. Die Polizeibeamten konnten den 45-jährigen Audifahrer in der Bahnhofstraße antreffen und kontrollieren. Dieser wirkte erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,51 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell