Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: 27-Jähriger mit Platzwunde meldet Angriff - Tatverdächtiger festgenommen

Dresden (ots)

Am Samstagabend (30. November 2024), gegen 19:30 Uhr, meldete sich ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehöriger an der Wache des Bundespolizeireviers Dresden-Hauptbahnhof. Der Mann gab an, kurz zuvor auf dem Wiener Platz von einer anderen Person geschlagen worden zu sein. Er wies eine blutende Platzwunde am Hinterkopf auf und berichtete, vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand verletzt worden zu sein. Der Verletzte wurde umgehend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde.

Dank der detaillierten Täterbeschreibung konnte eine Streife der Bundespolizei den Tatverdächtigen im unmittelbaren Nahbereich des Tatorts ausfindig machen und festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell