Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Landmaschinenhandel ++ Seevetal/Holtorfsloh - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Winsen (ots)

Einbruch in Landmaschinenhandel

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, 18.03.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, 07.20 Uhr in das Gebäude eines Landmaschinenhandels an der Dieselstraße eingebrochen. Die Täter hatten dazu zunächst ein Metallzaunelement auf der Grundstücksseite zum Tönnhäuser Weg aufgeschnitten und waren so auf das rückwärtige Gelände gelangt. Dort hebelten sie eine Hintertür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine Spardose aus einem Büro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Ecke Dieselstraße / Tönnhäuser Weg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Seevetal/Holtorfsloh - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Auf der K22 (Steller Straße) kam es am Dienstag, 18.03.2025, zu einem Verkehrsunfall. Dazu suchen die Beamten weitere Zeugen.

Gegen 16.20 Uhr war ein 66-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Steller Straße in Richtung Brackel unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingang Holtorfsloh kollidierte der Wagen mit dem VW Golf einer 72-jährigen Frau, die in der Gegenrichtung unterwegs war. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils linksseitig ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Fahrer des BMW war alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten.

Da es widersprüchliche Aussagen darüber gibt, wie es zu dem seitlichen Zusammenstoß im Begegnungsverkehr gekommen ist, sucht die Polizei Seevetal weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell